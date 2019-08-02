أفشة: ديسابر طلب مني الانتقال لـ الزمالك ولكني تمسكت بـ الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الجديد عن أن مدربه في نادي بيراميدز سيباستيان ديسابر كان يرغب في انتقاله للزمالك من إجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن.

الأهلي أعلن تعاقده مع محمد مجدي "أفشة" قادما من بيراميدز لمدة 5 سنوات، مقابل 20 مليون جنيه حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).

وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاجني وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، أخبرته أنني مستمر معه مع الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة".

وأضاف "فوجئت أنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".

وتابع "بعدها وجدت أن اسمي غير متواجد في المعسكر، كنت أذهب للتدريب كل يوم ولا أجد غير العمال، لا يوجد مدلك أو دكتور، ورغم ذلك التزمت بمواعيدي وتدريباتي".

وأردف "فوجئت بخصم جزء كبير من مستحقاتي في بيراميدز وقالوا لي انضم للزمالك وسوف نمنحها إياك ولكنني رفضت".

أفشة أكمل "ثم سارت الأمور لاحقا بشكل جيد وتواصل معي مسؤولو الأهلي وخاصة المكالمة التي جاءت من سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة- التي جعلتني أتمسك أكثر بالانضمام حتى انتهت الصفقة".

وأتم "كان أملي كبير في الانتقال للأهلي من أجل والدي ووالدتي والحمد لله تحقق ذلك الحلم".

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صانع ألعاب إنبي السابق ولاعب الوسط الذي تألق مع بيراميدز في هذا المركز رابع صفقات الأهلي بعد تجديد استعارة رمضان صبحي وضم أليو ديانج من مولودية الجزائر، ومحمود متولي من الإسماعيلي.

الأهلي أمام لاعب قادر على اللعب كصانع ألعاب أو ارتكاز ما يعني مرونته، إضافة إلى تمكنه في قراءة اللعب ونقل الهجمة بالشكل الأمثل سواء على مستوى التحركات أو التمريرات.

أفشة كان الرجل الذي يبدأ من عنده نقل الهجمة والتحول الهجومي رفقة بيراميدز، وبالتأكيد إمكانياته ستضيف التنوع والحركية المطلوبة لخط وسط الأهلي.

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