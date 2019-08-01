رسميا - الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 22:58

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - أحمد ياسر ريان - محمود الجزار

نجح نادي الجونة رسميا في تجديد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار من النادي الأهلي لمدة موسم جديد.

محمود الجزار

النادي : الجونة

أحمد ياسر ريان

النادي : الجونة

أكرم توفيق

النادي : الجونة

الجونة

ولعب الثلاثي أكرم وريان والجزار ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما أعلن الجونة في وقت سابق تعاقده مع عمر رضوان حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي ومحمد نجيب مدافع النادي الأهلي اليوم، الخميس، بشكل نهائي.

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توفيق شارك مع الجونة في 10 مباريات وسجل هدفا وحيدا، فيما لعب ريان 13 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وحضر الجزار في 11 مباراة.

وانضم الجزار إلى شباب الأهلي في يناير 2018 قادما من كهرباء الإسماعيلية، وقد توفيق إلى الأهلي من إنبي في صيف 2016.

أما ريان فبدأ مسيرته مع ماشئين الأهلي قبل أن يتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017.

الجونة أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 بفارق 3 نقاط عن آخر الهابطين بتروجت.

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