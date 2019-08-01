نيدفيد: استفدت من لاسارتي والانتقادات.. وأحتاج للتطوير لتكرار مسيرة أحمد فتحي مع المنتخب

تحدث كريم نيدفيد لاعب الأهلي في أمور عديدة تخص إصابته في غضروف الركبة وتتويج الفريق بلقب الدوري، والمنافسة مع زملائه ودور مارتن لاسارتي المدير الفني في تطوير مستواه.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وصرح نيدفيد عبر برنامج (كلام في الميديا) قائلا: "حققنا لقبا مهما وسط أحداث صعبة وبداية غير موفقة وعدنا وفرضنا شخصيتنا، فالأهلي لا يتكلم بل يعمل".

وأضاف "الانتقادات جزء من كرة القدم، هناك انتقادات مهمة تؤثر وتزيد وتبني شخصية اللاعب وأخرى غير مبررة، لقد اكتسبت خبرات عديدة، واستفدت من آراء الكثيرين، مما أثر بالإيجاب على طريقتي وشخصيتي، وعشت تحديا مع نفسي بأنني قادر على الاستمرار في الأهلي وأثبت لنفسي أنني قادر على ارتداء قميص النادي وعمل تاريخ لي، وكان أهم هدف بالنسبة لي الفترة الماضية، وتحقق بفضل تعب وعمل سنوات منذ عودتي للفريق".

وأشار اللاعب الشاب إلى أن "مارتن لاسارتي له دور كبير في تطوير أدائي، لقد وظفني في المركز الذي أحبه، لعبت ظهير أيمن بشكل جيد في 12 مباراة، ثم انتقلت لوسط الملعب وساهمت في صناعة وتسجيل الأهداف، تأثير لاسارتي كان واضحا على أكثر من لاعب، لقد تعامل معنا نفسيا بشكل جيد وهو ما كنا نحتاجه، وهو أحد أسباب تحسن أداء الفريق".

وتابع نيدفيد "المنافسة مع زملائي لصالح الفريق وتدفع اللاعب لبذل أقصى ما لديه والتدرب بكل جدية، عشت المنافسة طوال 3 سنوات باختلاف المراكز أو أسماء اللاعبين، أسوأ إحساس أن يشعر اللاعب أن مكانه في التشكيل الأساسي مضمون".

وعن آخر تطورات إصابته، قال لاعب وسط الأهلي "أجريت عملية جراحية في ألمانيا، وبعد العودة حدث تورم أكثر من مرة وارتباك في الركبة، ولم يتحدد بعد موعد عودتي بل أعمل يوما بيوم وفقا لحالة الركبة، فهي لم تستقر بنسبة 100%".

وأكد نيدفيد في سياق آخر "لم يتواصل معي أحد بالجهاز الفني للمنتخب قبل الإصابة، لكن أشعر أنني بحاجة لتطوير بعض الأمور لأصل لمرحلة المنتخب الأول، أحب عندما أصل لمرحلة لا أعود منها للوراء، لقد عدت للأهلي بعد شعوري بالقدرة على الاستمرار وأنني لن أخرج للإعارة مجددا، أحب أن أكون إضافة للمكان الذي أتواجد فيه، لذا أسعى لتطوير قدراتي لكي أستمر 12 سنة متواصلة في المنتخب مثل أحمد فتحي".

واستطرد كريم نيدفيد "دوري الأبطال، أهم لقب يسعى الأهلي لتحقيقه، أنا أصغر لاعب بالفريق وحصلت على الدوري 3 مرات والكأس والسوبر، ولكن طموح كل اللاعبين حاليا هو الفوز ببطولة إفريقيا، ونتمنى أن ننجح في استرداد اللقب القاري".

واختتم تصريحاته "أشكر الجماهير على الدعم والمساندة أثناء إصابتي، وأعدهم بأننا سنكون عند حسن ظنهم في الفترة القادمة".

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