قال إبراهيم حسن مدير الكرة في سموحة إنه هو وشقيقه حسام أصبحا يعانيان من لا مبالاة بشأن إمكانية توليهما مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب مصر في المستقبل.

وعقب إقالة خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 لم يتم التعاقد مع مدير فني حتى الآن.

وقال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب إن منتخب مصر ينبغي أن يكون له مدرب وطني وليس أجنبي.

وعن تلك التصريحات تحدث إبراهيم حسن لـFilGoal.com قائلا: "تصريحات الرئيس مميزة وصحيحة جدا لأننا ندفع الكثير من الأموال للمدربين الأجانب ومصر أولى بتلك الأموال ولدينا مدربين جيدين للغاية".

واستدرك "لكنني أشعر بلا مبالاة وحسام كذلك فالرأي العام دائما يطالب بقدومنا ولكن هناك جهة موازية ترفض ذلك لا أعرف السبب".

وأتم "خدمنا مصر كثيرا ونتمنى خدمتها مجددا لكن كما قلت أصبحنا نشعر بلا مبالاة من تلك الفكرة".

ويستعد منتخب مصر لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في شهر سبتمبر المقبل بملاقاة توجو.

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