بايرن ينفي توصله لاتفاق مع ساني

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

ساني

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانا مقتضبا نفى من خلاله ما يُقال بخصوص إتمامه الاتفاق مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة كيكر الألمانية إلى جانب العديد من التقارير الصحيفة قد زعمت بموافقة ساني على الانضمام لـ بايرن ميونيخ واقتراب إتمام الصفقة، وهو ما نفاه النادي.

وقال بيان في بيانه: "ينفي نادي بايرن ميونيخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي ساني قرر الانضمام لـ بايرن".

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بايرن لم ينف في بيانه وجود مفاوضات مع مانشستر سيتي بخصوص ساني، ولكنه نفى وجود أي قرار من اللاعب بالانضمام للفريق البافاري.

الألماني ساني جناح مانشستر سيتي صاحب الـ 23 عاما انضم لكتيبة سيتي في 2016 قادما من شالكه الألماني.

ويمتد عقد ساني مع سيتي حتى 2021 وحتى الآن لم يصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

وشارك ساني في 47 مباراة الموسم الماضي مع سيتي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 18.

منذ انضمامه لـ سيتي، ونجح ساني في تسجيل 39 هدفا وصناعة 45 خلال ظهوره في 133 مباراة في كل البطولات مع سيتي.

ورفع ساني لقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة.

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