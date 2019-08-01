خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب في ضم عنتر من الزمالك

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 20:32

كتب : ياسر الشريف

محمد عنتر

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي رغبة ناديه في التعاقد مع محمد عنتر جناح الزمالك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نرغب في التعاقد مع محمد عنتر من الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المفاوضات بدأت بالفعل بين الإسماعيلي والزمالك من أجل عنتر".

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وواصل "صفقة عنتر بعيدة تماما عن صفقة انتقال محمد عواد إلى الزمالك والتي شهدت ضم الإسماعيلي لـ محمود دونجا وأحمد مدبولي".

محمد عنتر صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الأسيوطي – بيراميدز حاليا - العام الماضي.

وشارك عنتر في 9 مباريات فقط الموسم الماضي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

ومنذ انضمامه لـ الزمالك، شارك عنتر في 25 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

وحصد عنتر مع الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، إلى جانب لقب كأس مصر.

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