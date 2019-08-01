رسميا – حرس الحدود يتعاقد مع ناشئ الأهلي.. وبند يتيح عودته للأحمر

أعلن حرس الحدود اليوم الخميس رسميا تعاقده مع مصطفى صبحي لاعب الأهلي بعقد يمتد لثلاث سنوات في

وجاء التعاقد مع اللاعب مواليد عام 1997 بناء على رغبة المدير الفني للفريق العسكري طارق العشري.

ووضع الأهلي بندا في تعاقده مع حرس الحدود حيث يكون له الأولوية في ضم اللاعب في المستقبل.

وأصبحت تلك الصفقة رقم 13 لحرس الحدود خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد من الدوري.

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