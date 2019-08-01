سكاي: توتنام يزاحم يونايتد على ضم برونو فيرنانديز

دخل توتنام في محادثات مع سبورتنج لشبونة من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط الفريق برونو فيرنانديز ليزاحم مواطنه مانشستر يونايتد.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة

وطبقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس فإن توتنام يرغب في التوقيع مع اللاعب خلال الأسبوع الجاري قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا.

كما أشار التقرير إلى أن فيرنانديز ليس ضمن الأهداف الأساسية لمانشستر يونايتد ما يتيح الإمكانية أمام توتنام لضمه.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 53 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 18 آخرين.

كما شارك برونو فيرنانديز مع منتخب البرتغال في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

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