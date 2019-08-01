سكاي: يونايتد يرضخ لمطالب ليستر وسيجعل ماجواير المدافع الأغلى في التاريخ

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 19:18

كتب : FilGoal

ماجواير - إنجلترا - السويد

مع اقتراب سوق الانتقالات الإنجليزي من الانتهاء يبدو أن مانشستر يونايتد سيرضخ لمطالب ليستر سيتي بشأن المدافع هاري ماجواير.

وشبكة سكاي سبورتس تقول إن يونايتد وافق على مطالب ليستر المادية وسيدفع 80 مليون إسترليني ليجعله المدافع الأغلى في التاريخ.

ليستر متمسك بخدمات ماجواير الذي يتبقى في عقده 4 سنوات وتغيب عن تدريبات فريقه يوم الإثنين بسبب المرض، لكن رغبة اللاعب هي الرحيل عن الثعالب وهو ما قد يتم الصفقة حال تلبية المطالب المالية.

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ويظل قلب الدفاع البالغ 26 عاما الخيار الأول للنرويجي أولي جونار سولشاير لتدعيم دفاعات الشياطين الحمر.

وسيتفوق ماجواير على الهولندي فيرجيل فان دايك ليصبح أغلى مدافع في العالم، إذ انتقل الأخير لصفوف ليفربول في يناير 2017 مقابل 76.5 مليون جنيه إسترليني.

الشياطين الحمر دعموا صفوفهم الصيف الجاري بضم كل من دانييل جيمس من ليستر سيتي وآرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

المدافع البالغ 26 عاما انضم لصفوف ليستر سيتي قادما من هال سيتيفي صيف 2017ـ، ليشارك في 76 مباراة في جميع المنافسات.

وبرز ماجواير بشدة بقميص المنتخب الإنجليزي فساهم بوصول الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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