سولشاير: مازلنا نعمل على صفقات جديدة

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن ناديه يعمل على إنهاء صفقات جديدة خلال الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الصيفية.

يونايتد تعاقد مع الثنائي أرون وان بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على الترتيب، وتشير التقارير إلى رغبته في ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي وباولو ديبالا من يوفنتوس وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس: "نحن في حالة جيدة، بالطبع كنا نعمل على أصعدة مختلفة خلال الصيف. الأمر ليس سهلا أبدا".

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وأضاف "النادي يقوم بعمل جيد للغاية ولكن السوق صعب للغاية، نحاول الوصول إلى التشكيل الذي نرغب فيه قبل بداية الموسم".

ويغلق سوق الانتقالات الإنجليزي في 8 أغسطس قبل يوم من بداية الدوري ما يعني انتهائه قبل 3 أسابيع من الدوريات الأوروبية الأخرى، وهو ما يراه سولشاير أمرا سلبيا.

وعلق على ذلك "عندما يبدأ دورينا سيكون مايزال هناك 3 أسابيع لأندية أوروبا لمحاولة ضم لاعبينا ولا أظن أن هذا جيد لنا، بالتأكيد لا".

وتبدو مهمة الشياطين الحمر صعبة حتى الآن في التعاقد مع الثنائي ماجواير وديبالا، فالأول يبالغ ناديه في طلباته المادية ويرغب في الحصول على 80 مليون إسترليني.

أما ديبالا فلم يكن عازما على الرحيل من البيانكونيري لكن رغبة ناديه أجبرته على الدخول في مفاوضات مع يونايتد، ليطلب الحصول على راتب مرتفع أسبوعيا وهو ما يعطل الصفقة حتى اللحظة وفقا لتقارير عدة.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع ربع نهائي كأس الاتحاد على يد ولفرهامبتون، وخرج من كأس الرابطة مبكرا في الدور الثالث على يد ديربي كاونتي.

أما أوروبيا فقد نجح الفريق في الوصول إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يودع أمام برشلونة.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر من العام الماضي خلفا لجوزيه مورينيو، قبل أن يعلن النادي مع نهاية الموسم الماضي استمراره بشكل دائم.

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