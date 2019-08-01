قبل مواجهة فريقيه السابقين.. مورينيو يوضح سبب نتائجه المميزة في افتتاح الموسم

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

مورينيو

انطلاقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ستشهد مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في ملعب أولد ترافورد والقاسم المشترك بينهما هو مدربهما السابق جوزيه مورينيو.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لمدرب تشيلسي الجديد فرانك لامبارد ويملك مورينيو سجلا مميزا في المباريات الافتتاحية في كل المواسم التي درب فيها بواقع 10 انتصارات و5 تعادلات.

وعن كيف كان يخوض تلك المباريات قال: "في حالتي ربما سبب عدم الهزيمة في أي مباراة افتتاحية هو عدم التفكير في إنها بداية ماراثون فقط أفكر في كونها مباراة فقط".

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وأوضح "لا أفكر في أن المباراة ستكون بداية مشوار من 38 مباراة أو 60 إن أكملنا مشوارنا في البطولات الأخرى، فقط أفكر في اللقاء الذي أخوضه من أجل الفوز".

ما يحدث للامبارد شبيه لما حدث لمورينيو في عام 2004 حينما جاء إلى تشيلسي واضطر لملاقاة مانشستر يونايتد في أول مباراة له في الموسم ولكن المواجهة كانت في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال مورينيو: "كانت مباراة ضخمة والأولى لي رفقة بعض اللاعبين الجدد مثل ريكاردو كارفاليو وديديه دروجبا وآريين روبن وبيتر تشك وكنا نهدف للفوز ونجحنا".

وأتم المدرب البرتغالي حديثه "في ذلك الموسم كان أرسنال توج لتوه بلقب الدوري بدون هزيمة ويريد الفوز به مجددا، ويونايتد عينه على اللقب وتشيلسي كذلك، والكل كان يعرف إنه كان بداية موسم به قتال هائل بين الجميع".

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