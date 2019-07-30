إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد

أعلن نادي إنبي عن ضم 7 صفقات جديدة دفعة واحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن حصول النادي على توقيع 8 لاعبين للموسم الجديد.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين: "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم محمد رزق لاعب بيراميدز كبيع نهائي".

وأضاف "كما قمنا بتجديد إعارة محمد أشرف روقة من الزمالك لمدة موسم قادم".

وتابع مدير الكرة في إنبي "تعاقدنا أيضا مع ثنائي بتروجت حميد ماو وأحمد العجوز بيع نهائي".

وكشف عبد الناصر محمد "دعمنا الهجوم أيضا بالثنائي مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة لمهاجم من تاهيتي".

وأتم مدير الكرة في إنبي تصريحاته "قررنا إعارة أبو بكر ديارا للشرطة العراقي لمدة موسم".

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