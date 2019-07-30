إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 20:55

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

روقة - إنبي - بيراميدز - علي جبر - كينو

أعلن نادي إنبي عن ضم 7 صفقات جديدة دفعة واحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن حصول النادي على توقيع 8 لاعبين للموسم الجديد.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين: "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم محمد رزق لاعب بيراميدز كبيع نهائي".

أخبار متعلقة

إنبي لـ في الجول: اقتربنا من ضم ثنائي بيراميدز تقارير: أنباء سارة لمدرب بيرو؟ بينافينتي يقترب من العودة للدوري البلجيكي رغم تمسك إنبي به.. زيزو لـ في الجول: الزمالك حلم حياتي رئيس إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب التعاقد مع أسامة جلال وزيزو.. وهذا موقفنا

وأضاف "كما قمنا بتجديد إعارة محمد أشرف روقة من الزمالك لمدة موسم قادم".

وتابع مدير الكرة في إنبي "تعاقدنا أيضا مع ثنائي بتروجت حميد ماو وأحمد العجوز بيع نهائي".

وكشف عبد الناصر محمد "دعمنا الهجوم أيضا بالثنائي مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة لمهاجم من تاهيتي".

وأتم مدير الكرة في إنبي تصريحاته "قررنا إعارة أبو بكر ديارا للشرطة العراقي لمدة موسم".

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتين إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم

لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

إنبي روقة الزمالك بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 6 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 19 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 29 دقيقة | الدوري المصري
صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك