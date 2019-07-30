خاص في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 20:54

كتب : حامد وجدي

جون أنطوي

بعد محاولات لانضمامه إلى الزمالك، انتقل جون أنتوي في النهاية إلى بيراميدز قادما من مصر للمقاصة.

وكشف FilGoal.com التفاصيل المالية لصفقة انتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن رغبة اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز هي التي حسمت الصفقة لصالح الفريق.

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وتكلفت الصفقة مليون و550 ألف دولار، بالإضافة لراتب اللاعب الذي بلغ 600 ألف دولار للموسم.

جون أنتوي انضم لنادي مصر للمقاصة من الأهلي بشكل نهائي في الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 29 مباراة خلال الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 12 هدفا وصنع هدفين.

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