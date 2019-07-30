الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا

فاز الاتحاد السكندري على جدة السعودي بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريق وديا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل هدفي الاتحاد مروان النجار ومحمد ناجي جدو.

ويستعد الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي في الكويت ضمن مباريات دور الـ32 للبطولة العربية الأندية يوم 27 أغسطس المقبل.

كما ينتظر الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر الفائز من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة في ربع النهائي.

ونجح الاتحاد السكندري في إبرام العديد من الصفقات استعداد للموسم الجديد.

وضم الفريق ثلاثي الزمالك: إسلام جمال وأحمد رفعت وعماد السيد، بالإضافة لـ أيمن غباشي من النجوم وأحمد راشد من المنصورة وكريم الديب من المقاولون العرب، كما جدد إعارة رزاق سيسيه.

كما استعاد الفريق خدمات مروان النجار وإيمانول بناهيني وويلسون أكاكبو.

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