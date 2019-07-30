رئيس المقاصة: نتفاوض مع محمد إبراهيم.. وميدو رفض معسكر صن داونز

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على تفاوض ناديه مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية.

وقال عبد السلام: "لا نزال نتفاوض مع محمد إبراهيم للتعاقد معه، كمان وقعنا مع مجموعة متميزة من اللاعبين".

وأضاف في حديثه لراديو "إنرجي": "صن داونز عرض علينا إقامة المعسكر الإعدادي للفريق في جنوب إفريقيا، على أن نستضيفهم نحن أيضا لكن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق رفض الفكرة".

وتابع "ميدو لم يطلب الاستغناء عن شيمليس بيكلي لاعب الفريق، لكنه وافق على رحيل إسلام جابر ولم يطلب استمراره".

وعن رحيل جون أنتوي عن الفريق، قال: "بيراميدز وافق على مطالب اللاعب المادية وتم بيعه مقابل مليون و550 ألف دولار، رغم أننا قمنا بالتعاقد معه من الأهلي مقابل 600 ألف دولار".

وأوضح "مطالب أنتوي المالية كانت السبب في عدم انتقاله للزمالك لأنه لم يصل إلى اتفاق".

وأتم "لا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة كرئيس، وأفضل استمراري مع مصر المقاصة".

وأعلن بيراميدز عن تعاقده رسميا مع أنتوي.

ويلعب أنتوي في مصر للمقاصة منذ 2017 وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 28 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب أنتوي للإسماعيلي والأهلي وكان هدافا للدوري في موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفا وهو يرتدي قميص الدراويش.

وفي 139 مباراة إجمالا في الدوري، للاعب الأسبق للشباب السعودي، سجل أنتوي 68 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

وأنتوي هو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ الدوري المصري.

وحاول الزمالك ضم مهاجم المقاصة السابق خلال السوق الصيفية الجارية لكن المفاوضات لم تكلل بنجاح بين الطرفين.

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