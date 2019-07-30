كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة

تأكد غياب كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري عن صفوف الفريق لمدة ثلاثة أشهر للإصابة.

وأصدر المصري بيانا رسميا، كشف فيه إصابة كريم العراقي بالتواء قوي في الكاحل.

وسيضع العراقي قدمه في جبيرة جبس لمدة ستة أسابيع، قبل أن يخضع لجلسات التأهيل التي ستستمر لستة أسابيع أخرى.

كان اللاعب قد أصيب بكدمة قوية للغاية خلال مباراة المصري وبورفؤاد الودية التي جرت أول أمس على استاد النادي المصري في بورسعيد.

صاحب الـ21 عاما شارك مع المصري في 15 مباراة خلال الموسم الماضي.

ويعد كريم العراقي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد 2020.

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