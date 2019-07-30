كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 20:26

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري

تأكد غياب كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري عن صفوف الفريق لمدة ثلاثة أشهر للإصابة.

وأصدر المصري بيانا رسميا، كشف فيه إصابة كريم العراقي بالتواء قوي في الكاحل.

وسيضع العراقي قدمه في جبيرة جبس لمدة ستة أسابيع، قبل أن يخضع لجلسات التأهيل التي ستستمر لستة أسابيع أخرى.

أخبار متعلقة

المصري لـ في الجول: لا صحة لاستحقاق النصر 20% من قيمة انتقال إسلام عيسى لـ بيراميدز خبر في الجول - المصري يسابق الزمن لتدعيم خط دفاعه بثنائي بتروجت والداخلية المصري لـ في الجول: اخترنا اللعب في الإسماعيلية من أجل مباريات الكونفدرالية خبر في الجول – خطابات رسمية للأندية لاختيار الأفضل في الموسم.. "أوسكار الدوري المصري"

كان اللاعب قد أصيب بكدمة قوية للغاية خلال مباراة المصري وبورفؤاد الودية التي جرت أول أمس على استاد النادي المصري في بورسعيد.

صاحب الـ21 عاما شارك مع المصري في 15 مباراة خلال الموسم الماضي.

ويعد كريم العراقي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد 2020.

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتين إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم

لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

في الدوري المصري كريم العراقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 6 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 18 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 29 دقيقة | الدوري المصري
صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك