لجنة التخطيط بالأهلي: رحيل لاسارتي ليس مطروحا.. وسنترك أماكن فارغة للقائمة الإفريقية

شدد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على أن رحيل مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للفريق ليس مطروحا.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لإذاعة "إنرجي إف إم": "سنسلم صباح غد الأربعاء، القائمة الإفريقية، وفضلنا ترك أكثر من مكان للانتقالات الشتوية، كما ضممنا رمضان صبحي، ومحمود متولي، وأليو ديانج صفقاتنا الجديدة".

وأضاف "صلاحية اللجنة أن تضع خطوط عريضة، وتكوين جلسات مناقشة، والخروج باقتراحات لنسلمها للإدارة".

رئيس لجنة التخطيط أتبع "أعتقد أن محمود الخطيب رئيس النادي، نجح في إشرافه على فريق الكرة، باستثناء الخروج من دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "لدينا الآن وفرة من البدلاء على دكة البدلاء، وبإمكاننا التدوير بين اللاعبين عكس المنافس".

وعن موقف لاسارتي، قال طه إسماعيل "لاسارتي حصل على لقب الدوري ونتائجه في الواقع ناجحة مع موسم جيد، في ظل العقبات التي واجهتنا. الأهلي استطاع أن يصمد خلال الدور الثاني من الدوري ولذلك تفوق وحصد اللقب".

وأتم "رحيل لاسارتي ليس مطروحا نهائيا، ولم نناقش المسألة من قريب أو بعيد. أتمني أن يظهر الأهلي الموسم المقبل بشكل أفضل من الموسم الحالي".

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