أعرب محسن رمضان لاعب منتخب مصر لشباب كرة اليد عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019 التي أقيمت في إسبانيا، وشدد أن ذلك كان هدف الفريق قبل السفر.

وتوج منتخب شباب اليد بالميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب البرتغال بفارق 10 أهداف، ليحقق بذلك المنتخب ميدالية لم تحقق منذ 20 عاما.

وتواصل FilGoal.com مع محسن رمضان نجم منتخب الشباب وأحد أبرز لاعبيه للحديث عن كواليس إنجاز الميدالية الغائبة منذ 20 عاما.

وقال محسن رمضان: "الحمد لله على الميدالية التي فزنا بها من أجل مصر، وأهديها للشعب المصري".

وأضاف نجم منتخب الشباب "كنا نستعد لتلك البطولة منذ سنتين تقريبا من أجل تحقيق الحلم، والحمد لله تم تكليل مجهودنا بالفوز بالبرونزية".

وعن العودة من التأخر في أكثر من مباراة قال محسن رمضان: "مباريات الأدوار الإقصائية دائما ما تكون صعبة ومختلفة تماما عن دور المجموعات".

وتابع "شاهدنا ذلك في مباراة صربيا، ولقاء النرويج الذي تأخرنا فيه بفارق 5 أهداف قبل أن نعود في النهاية ونصل للمربع الذهبي".

وشدد محسن رمضان "ذهبنا إلى إسبانيا من أجل تحقيق ميدالية، وبتلك الروح نجحنا في تحقيق ذلك".

وبالحديث عن احتمالية رحيله عن فريق هيليوبليس وحقيقة العروض المقدمة له أوضح محسن رمضان "بالفعل هناك عروض أوروبية، سأقوم بدراستها قريبا وسأتخذ قراري في النهاية بالأفضل لي".

وأتم محسن رمضان حديثه "أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لنا وتهنئته عقب المباراة، كما أشكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد".

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