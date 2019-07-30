بالفيديو - الهزائم الودية تتواصل.. توتنام يطيح بـ ريال مدريد من كأس أودي

فاز توتنام هوتسبير الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس أودي الودية، على استاد أليانتس أرينا.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة هاري كين في الشوط الأول، وكان كافيا لتأهل توتنام إلى النهائي، وانتظار الفائز من بايرن ميونيخ المضيف وفنربهاتشه التركي.

لتتواصل النتائج السلبية لـ ريال مدريد في فترة الإعداد، إذ لم يفز في أيٍ من المباريات الأربع الودية التي خاضها، واكتفى بتعادل واحد و3 هزائم.

ريال مدريد بحث عن رد الفعل بعد كارثة الهزيمة 3-7 أمام أتليتكو مدريد قبل عدة أيام، لكنه فشل في تجاوز نظيره اللندني.

زين الدين زيدان دفع بتشكيلته الأساسية في مواجهة توتنام، واعتمد على إيدين هازارد خلف كريم بنزيمة المهاجم، مع إقحام البرازيلي الشاب رودريجو جويس على الجهة اليسرى.

ورغم خوض ريال مدريد المواجهة بالأسماء الكاملة، لكن هذا لم يمنعه من تلقي هدف في الدقيقة 22.

مارسيلو أخطأ وأعاد كرة غير منضبطة إلى داخل الملعب بعد أن كانت في طريقها إلى الخروج لرمية تماس، لتصل إلى القائد كين الذي استغلها وانفرد بالحارس كيلور نافاس وسجل الهدف الوحيد.

نافاس الذي لعب المباراة كاملة في ظل إصابة تيبو كورتوا، كان أحد نجومها البارزين وأبعد عدة كرات خطيرة ليحافظ على فارق هدف واحد.

ريال مدريد هز الشباك بالفعل في الدقيقة 75 بتسديدة رودريجو، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

في المقابل، أهدر توتنام فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 85، عندما سدد تروي باروت في القائم الأيمن لـ ريال مدريد بعد هجمة مرتدة رائعة.

ريال مدريد ينتظر الخاسر من بايرن وفنربهاتشه ليواجهه في مباراة المركز الثالث غدا الأربعاء.

أما توتنام فيلعب غدا الأربعاء أيضا في وقت لاحق أمام الفائز بينهما لتحديد بطل الدورة الودية.

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتين إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم

لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية