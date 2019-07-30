باركلي: قادرون على تعويض رحيل هازارد عن تشيلسي

يرى روس باركلي لاعب وسط تشيلسي إن زميله الجديد كريستيان بولسيتش قادر على تعويض إدين هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وقال باركلي: "الجميع يعلم أن هازارد لاعبا استثنائيا لكننا نتملك عناصر استثنائية أيضا".

وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تعاقدنا مع بولسيتش الذي يُعد موهبة استثنائية، وعلينا أن نعوض الأهداف التي كان يسجلها والفرص التي كان يصنعها (هازارد)".

وتابع "هازارد لاعب عظيم لكنه رحل".

وأتم "نمتلك الجودة المطلوبة في تشكيل الفريق ونستطيع التقدم سويا".

وكان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد بعد قضاء 7 مواسم مع تشيلسي فاز فيها بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الأوروبي مرتين.

وخاض هازارد 352 مباراة سجل خلالها 110 هدفا وصنع 92.

وتعاقد تشيلسي مع بولسيتش في يناير الماضي من بروسيا دورتموند لكنه أُعير حتى نهاية الموسم للفريق الألماني.

ويستعد تشليسي لمواجهة ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل.

ويبدأ تشيلسي الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل.

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