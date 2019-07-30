باركلي: قادرون على تعويض رحيل هازارد عن تشيلسي

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 19:42

كتب : محرر في الجول

إدين هازارد - روس باركلي - تشيلسي

يرى روس باركلي لاعب وسط تشيلسي إن زميله الجديد كريستيان بولسيتش قادر على تعويض إدين هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

روس باركلي

النادي : تشيلسي

ريال مدريد
تشيلسي

وقال باركلي: "الجميع يعلم أن هازارد لاعبا استثنائيا لكننا نتملك عناصر استثنائية أيضا".

وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تعاقدنا مع بولسيتش الذي يُعد موهبة استثنائية، وعلينا أن نعوض الأهداف التي كان يسجلها والفرص التي كان يصنعها (هازارد)".

أخبار متعلقة

عقوبات رادعة من تشيلسي لـ6 مشجعين بسبب العنصرية ضد سترلينج سكاي: إيفرتون يحاول ضم مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة رونالدو: أنا واثق أن ريال مدريد سيقدّم موسما عظيما يورينتي: الفوز بالسبعة على ريال مدريد لم يصدمني

وتابع "هازارد لاعب عظيم لكنه رحل".

وأتم "نمتلك الجودة المطلوبة في تشكيل الفريق ونستطيع التقدم سويا".

وكان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد بعد قضاء 7 مواسم مع تشيلسي فاز فيها بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الأوروبي مرتين.

وخاض هازارد 352 مباراة سجل خلالها 110 هدفا وصنع 92.

وتعاقد تشيلسي مع بولسيتش في يناير الماضي من بروسيا دورتموند لكنه أُعير حتى نهاية الموسم للفريق الألماني.

ويستعد تشليسي لمواجهة ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل.

ويبدأ تشيلسي الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتين إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم

لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

ريال مدريد تشيلسي إدين هازارد

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 4 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 16 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 18 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 27 دقيقة | الدوري المصري
صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
كريم العراقي يغيب عن المصري ثلاثة أشهر للإصابة 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك