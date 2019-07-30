رسميا - ميلان يعلن رحيل كوتروني إلى وولفرهامبتون

أعلن نادي ميلان رسميا انتقال مهاجمه باتريك كوتروني إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

باتريك كوتروني النادي : ميلان ميلان

ولم يكشف الموقع الرسمي لنادي ميلان عن قيمة الصفقة أو مدة تعاقد اللاعب مع وولفرهامبتون.

ومن جانبه أعرب نادي وولفرهامبتون عن سعادته بضم كوتروني في أحدث صفقاته الصيفية.

وتم تصعيد كوتروني إلى صفوف الفريق الأول لميلان في أكتوبر 2016، وأشاد النادي الإيطالي بانتماء اللاعب للروسونيري.

وتمنى ميلان حظ سعيد في تجربة كوتروني في الدوري الإنجليزي، ووجه له الشكر على التزامه خلال 12 عاما مع الفريق.

وخاض كوتروني 43 مباراة مع ميلان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ولعب كوتروني طوال مشواره مع ميلان منذ مرحلة الشباب 161 مباراة وسجل 74 هدفا وصنع 13 آخرين.

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