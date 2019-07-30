رينار يكشف سبب اختياره تدريب السعودية

كشف هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب المملكة العربية السعودية، سبب اختياره تدريب الأخضر.

رينار بدأ مغامرة جديدة في مسيرته، وتحوّل للعمل في قارة آسيا في مسيرته.

وصرّح رينار: "اخترت تدريب السعودية لأني أحب التحديات الجديدة، والتأهل إلى مونديال 2022 هو هدفنا".

وأضاف في حديثه لموقع Le360 المغربي: "السعودية تواجدت في مونديال روسيا، ولهذا يجب التأهل مجددا، عقدي مع السعودية سيستمر طالما كنا في سباق التأهل إلى كأس العالم، وعكس ذلك فالقاعدة معروفة".

وأكمل: "رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان مقنعا جدا وأوضح لي أنه يرغب في الحصول على خدماتي، أشكره على ذلك".

وأتم: "كما أن تحدي التأهل إلى كأس العالم في قارة جديدة جذبني".

رينار قاد المغرب لـ3 سنوات ونصف، وأعاده إلى كأس العالم بعد غياب 20 عاما، لكنه لم يحقق نجاحا يذكر في مشاركتين بكأس الأمم الإفريقية.

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