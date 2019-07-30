الاتحاد الإنجليزي: حكم الفيديو والقوانين الجديدة ستطبق في الدرع الخيرية

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:42

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن تطبيق حكم الفيديو المساعد في مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول.

ويلعب سيتي بطل الدوري الإنجليزي والكأس مع ليفربول وصيف الدوري يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في افتتاح الموسم الجديد.

وسيظهر حكم الفيديو المساعد في المباراة بالإضافة لتطبيق القواعد التحكيمية الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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كما تم إسناد المباراة للحكم مارتن أتكنسون.

وسبق لأتكنسون إدارة مباراة واحدة فقط من قبل في الدرع الخيرية موسم 2006-2007 بين ليفربول وتشيلسي وانتهت بفوز الحُمر بهدفين مقابل هدف.

ليفربول سيخوض أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نورويتش سيتي.

وسيفتتح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يوم 10 أغسطس.

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