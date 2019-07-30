يورينتي: الفوز بالسبعة على ريال مدريد لم يصدمني

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - أتليتكو مدريد

بدا ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد هادئا، عندما سُئل عن انطباعه بعد قهر فريقه السابق ريال مدريد بسباعية.

ريال مدريد تلقى هزيمة كارثية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3-7 في الكأس الدولية للأبطال، مباراة شهدت مشاركة يورينتي أمام ريال مدريد حيث ترعرع.

وتحدّث يورينتي عن هذا الانتصار الساحق: "نحن سعداء بالفوز على ريال مدريد، إنه نادٍ عظيم وقد قدّمنا 100% مما نملك، نشعر بالرضا عن تلك المباراة وعن النتيجة وعما قدمناه".

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وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "هل صُدمت من النتيجة؟ لا، أنا في أتليتكو حيث أريد أن أتواجد. أنا سعيد للغاية لأجل الفريق وزملائي، والآن نطمح لتحقيق المزيد".

وأضاف: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، كنا في قمة مستوانا وهذا انعكس على النتيجة، لكن علينا أن نعي أنها فترة الإعداد فقط، وليست مباراة في الدوري أو دوري أبطال أوروبا. فعلنا ما يتوجب علينا ونحن سعداء، لا شيء أكثر".

يورينتي (24 عاما) انتقل من ريال مدريد إلى أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 30 مليون يورو.

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