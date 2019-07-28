التشكيل – بلا تغييرات.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يقودون الزمالك أمام الأهلي

الأحد، 28 يوليه 2019 - 19:18

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يعتمد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك على نفس التشكيل الذي واجه الإسماعيلي، وذلك في لقاء القمة أمام الأهلي.

الأهلي يواجه الزمالك في قمة ختام الدوري المصري في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب.

تشكيل الزمالك لم يشهد أي تغييرات عن تشكيل الفريق الذي انتصر على الإسماعيلي في الجولة الماضية والتي شهدت حسم الأهلي للقب بشكل رسمي بعد الفوز على المقاولون العرب.

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عمر السعيد يقود خط هجوم الزمالك وخلفه الثلاثي محمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد "زيزو".

وسط الملعب يشهد تواجد فرجاني ساسي بجانب طارق حامد، مع استمرار مشاركة محمد عبد الغني كقلب دفاع بجانب محمود علاء.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد.

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن.

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: عمر صلاح – أيمن حفني – محمود حمدي "الونش" – محمود عبد العزيز "زيزو" – أحمد مدبولي – محمد عبد السلام – محمد عنتر – حميد أحداد.

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