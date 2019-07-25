دي روسي في بوكا جونيورز.. تجربة مجهولة في لا بومبونيرا

"لا استطيع إنهاء مسيرتي بدون ارتداء قميص بوكا جونيورز" هذا ما قاله الإيطالي دانييلي دي روسي لنيكولاس بورديسو المدير الرياضي للفريق الأرجنتيني حسب ما جاء في "ماركا" الإسبانية.

الإيطالي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الاعتزال الصيف الجاري يحقق حلما راوده لكنه لم يكن متأكدا من تحقيقه خاصة مع ارتداءه قميص روما الإيطالي طيلة مسيرته لما يقارب الـ 18 عاما.

دي روسي وصل إلى الأرجنتين من أجل اللعب في ملعب "لا بومبونيرا" وساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدته بقميص الأزرق والأصفر بعقد يمتد لمدة عام وفقا لبعض التقارير.

FIlGoal.com يعرض لكم هل انتقال الإيطالي البالغ 36 عاما إلى بوكا جونيورز في محله وهل سيفيد الفريق الأرجنتيني؟

في البداية انضمام دي روسي يأتي بعد رحيل كل من فيرناندو جاجو وبابلو بيريز ويلمار باريوس واقتراب رحيل ناتيهان نانديز لكالياري الإيطالي، وهو ما سبب فجوة كبيرة لبوكا جونيورز خاصة بعد رحيل الثلاثي الأول عقب خسارة لقب كوبا ليبرتادوريس 2018 أمام ريفر بليت الغريم الأزلي.

تغيير المدير الفني وقدوم جوستافو ألفارو مديرا فنيا ومن ثم خسارة لقب الدوري الأرجنتيني جعل الفريق مطالبا بتدعيم الصفوف بشكل أكبر، فضم الفريق أليكسيس ماك أليستر (20 عاما) من صفوف برايتون الإنجليزي في خط الوسط، إلى جانب صفقات هجومية.

أراء لاعبي بوكا جونيورز السابقين قد تكون منقسمة، ألفريدو جراسياني تحدث عن دي روسي قائلا "الأمر سيكلف بسبب التأقلم لكنه سيصل إلى هذا بسبب الخصائص التي يمتلكها، عندما تحدثوا عنه أول ما جاء في ذهني صورة بلاس جونتا".

جونتا لاعب بوكا جونيورز السابق غنت له الجماهير "جونتا جونتا جونتا، بيض بيض بيض" نظرا لأسلوبه القتالي والتضحية في أرضية الميدان في تسعينيات القرن الماضي.

دانييل أنجيليسي رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني "ماذا سيقدم للفريق؟ الخبرة وأن نمتلك لاعبا حصد لقب كأس العالم مثله، لأنه هناك عدد قليل فقط حقق هذا الإنجاز في العالم، ويجعلنا نشعر بالفخر، وهو ما يفيد الكرة الأرجنتينية".

تحدث سيباستيان باتاليا، اللاعب الأكثر فوزا في تاريخ بوكا جونيورز بالألقاب برصيد 17 لقبا يعد من ضمن المعارضين للصفقة نظرا لاختلاف طبيعة المنافسة: "كرة القدم الأرجنتينية ليست سهلة إنه لاعب بلا شك من نوعية كبيرة، لا أعرف ما إذا كان سيتطيع التكيف، ولكن ليس من السهل القيام بذلك".

وواصل باتاليا في حديثه لسنترال فوكس "إنه لاعب لا يحتاج بوضوح إلى تحديد المستوى الذي لديه، إنه لاعب لديه الكثير من الخبرة، آمل أن يتمكن من تحقيق خطوة جيدة في النادي".

وأكمل مشيدا بقدرات دي روسي "لديه مزيج رائع، إنه لاعب يقدم الكثير من التضحيات وفي الوقت نفسه عندما يكون لديه كرة على قدميه يعرف كيفية تحريك الملعب، وهو ذكي للغاية في التحرك".

قناة TyC Sports الأرجنتينية أشارت بتقرير حول أداء دي روسي وكيف يفيد الفريق رقميا بمقارنة مع ثنائي وسط الفريق خاصة بقدراته الدفاعية إذ تصل نسبة التمريرات القصيرة الصحيحة 88% والطولية 62%، كما يستخلص الكرة من الخصم في 28 مباراة 113 مرة مرتكبا 17 خطئًا وأُشهرت في وجه 4 بطاقات صفراء.

على مستوى الكرات الهوائية فقد فاز بنسبة 42.9% من التدخلات، وعلى مستوى الهجومي فقد سدد 7 مرات فقط على مرمى الخصم لكنه سجل هدفين.

بمقارنة سريعة مع إيفان ماركوني وناتيهان نانديز أصحاب النزعة الدفاعية يتفوق ماركوني على مستوى دقة التمريرات، لكن في استعادة الكرات يعد دي روسي الأفضل وكذلك تسجيل الأهداف.

على المستوى الفني والبدني قد لا يكون دي روسي في أفضل حالاته بفضل عدم تدربه في آخر شهرين بعد الرحيل عن روما، لكن إذا رأينا آخر هداف الموسم الماضي من الدوري يتواجد المخضرم ليساندرو لوبيز بعمر الـ 36 مع راسينج كلوب، وكذلك جوزيه ساند بعمر الـ 38 بقميصل لانوس وأيضا ماكسي رودريجيز بعمر 38 والمدافع فابريتسيو كولوتشيني بعمر الـ37.

إذا لا مشكلة في تواجد الإيطالي صاحب الـ 36 عاما في صفوف الفريق خاصة أنه يأتي لموسم وحيد فقط في تجربة قد تفيد بوكا مع وصوله لمراحل الحسم القارية وبداية موسم الدوري الأرجنتيني.

روبرتو كولومبو الصحفي الأرجنتيني تحدث لـ CNN أن دي روسي قد يضيف لبوكا جونيورز الشخصية القيادية وكذلك مساعدة الفريق للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس السابع في تاريخهم.

الفريق في الموسم الحالي يحتاج لاعب وسط خبرة وقائد مع انخفاض المعدل العمري في صفوف الفريق برحيل الكبار.

دي روسي ذات مرة أثناء لقاء صحفي قال: "قلبي من روما، لكني أحب بوكا حقا، لقد بدأت أرى بوكا عندما كنت صبيا بسبب مارادونا والملعب، لقد وقعت في حب لا بومبونيرا".

"لقد وقعت في حب الجماهير، الذين هم متحمسون للغاية، أريد أن أصعد المدرجات وأدخل لابومبونيرا، واللعب في بوكا سيكون من دواعي سروري".

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