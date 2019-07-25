رسميا - باتريك كلويفرت مديرا لـ لاماسيا حتى 2021

الخميس، 25 يوليه 2019 - 15:22

كتب : إسلام أحمد

باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين الهولندي باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" حتى يونيو 2021 بعد تجربة غير موفقة مع المنتخب الكاميروني.

كلويفرت عمل مساعدا خلال العام الأخير رفقة مواطنه كلارنس سيدورف في تدريب منتخب الكاميرون وفشلوا في قيادة الأسود الغير مروضة في حملة الدفاع عن لقبهم بتوديع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بالخسارة من نيجيريا.

وعلق كلويفرت على توليه المنصب الجديد قائلا عبر موقع الفريق الكتالوني الرسمي "أنا سعيد للعودة لمنزلي مرة أخرى وأنتظر بدء حقبة جديدة مع تحدي إبقاء برشلونة ضمن الفرق الكبيرة على مستوى العالم".

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وأضاف "لقد ترعرعت في أكاديمية أياكس وهي التي تتشابه مع لا ماسيا، واعتقد أنني استطيع تقديم الكثير لتطوير لاعبي برشلونة الشباب".

الهولندي البالغ 43 عاما سبق له اللعب في صفوف الفريق الكتالوني من 1998 وحتى 2004، مسجلا 145 هدفا في 308 مباراة.

وحقق كلويفرت لقب الدوري الإسباني موسم 1998-99 كما يعد ضمن هدافي النادي الكتالوني التاريخيين.

وسبق لكلويفرت العمل كمدير رياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2016.

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