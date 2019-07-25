سكاي: برونو فيرنانديس ليس في أولويات مانشستر يونايتد

العديد من التقارير ربطت اللاعب بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الجاري لكن برونو فيرنانديس ليس في أولويات الشياطين الحمر بحسب سكاي سبورتس.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد

وأشارت الشبكة الموثوقة وفقا لمصادرها أن لاعب وسط سبورتينج لشبونة ليس على قائمة أولويات إدارة يونايتد خلال سوق الانتقالات الحالي.

وأوضحت أن أغلب التقارير التي تحدثت عن اهتمام كبير من يونايتد جاءت من البرتغالي ولم تخرج من مانشستر نفسها.

سكاي قالت إن يونايتد تابع اللاعب بالفعل خلال الآونة الأخيرة لكنها لم ترتق لأكثر من متابعات ولم تدخل حيز المفاوضات.

يونايتد بحاجة لتحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق أولا قبل إتمام أي صفقة، بحسب التقرير.

والتعاقد مع لاعب وسط يظل على رأس أولويات الشياطين الحمر. لكن فيرنانديس لن يكون الاسم الأول على القائمة.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أشاد باللاعب الذي قدم أداء طيبا يوم الخميس في مباراة ودية تعادل فيها ناديه مع ليفربول بنتيجة 2-2.

وعلق كلوب على أنباء اهتمام يونايتد بضمه: "في هذه الحالة (إذا انتقل إلى يونايتد) سنواجهه. لاعب جيد حقا".

وواصل بطل دوري أبطال أوروبا في تصريحات صحفية "يونايتد يمتلك لاعبين جيدين، وهذا سيجعلهم أقوى. ليس أمرا جيدا بالنسبة لنا، لكن هذا ليس شأننا لأكون صريحا".

وأحرز فرنانديس (24 عاما) 20 هدفا في 33 مباراة شارك بها في الموسم الماضي من الدوري البرتغالي.

وتوج فرنانديس مع منتخب بلده بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في النهائي في يونيو الماضي.

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