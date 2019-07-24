حسم فريق الأهلي لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

عانى الأهلي من فارق النقاط الكبير في البداية بسبب مؤجلاته ثم التعثر الذي أوصل الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر وقتها إلى 8 نقاط.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار الأهلي نحو اللقب 41 في عشر نقاط فارقة:

1- ما قبل الموسم

التعاقد مع كارتيرون وصفقة واحدة مجانية واحمد علاء التعادل في الجولة الأولى مع الإسماعيلي.

اجتمعت النسبة الأكبر من جماهير الأهلي على أن الاستعداد للموسم الحالي لم يكن على المستوى المطلوب لينافس الفريق على لقب الدوري.

بداية من اختيار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المهمة الفنية للفريق، ثم الاكتفاء بصفقتين فقط الأولى مجانية وهي المدافع ساليف كوليبالي، والثانية التعاقد مع أحمد علاء مدافع الداخلية.

صفقات لم تكن على مستوى طموحات الجماهير وظهر احتياج الفريق للكثير من اللاعبين في جميع مراكز الملعب مع إصابة العناصر الأساسية وأبرزهم علي معلول وجونيور أجايي وأحمد فتحي.

2 - الهزيمة الأولى

دقت الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم ناقوس الخطر وبدأ الجميع يعتقد أن الفوز بدرع الدوري أصبح أمرا مستحيلا لما يمر به الفريق من فترة صعبة للغاية.

سادس مباراة للأهلي في الموسم تلقى هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3 في لقاء ظهر خلاله الفريق بمستوى فني ضعيف للغاية واللاعبين البدلاء لم يظهروا بمستوى مقارب للغائبين المصابين.

اضف إلى ذلك إدارة فنية سيئة من الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة.

3- تغيير الجهاز الفني

خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 وودع البطولة العربية وتأخر ترتيبه في الدوري لذلك جاء قرار مجلس الإدارة بإقالة كارتيرون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف بدلا منه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

كارتيرون ترك الأهلي في حالة فنية ونفسية سيئة للغاية وفي أول مباراة لمحمد يوسف خسر الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب وتراجع أكثر في جدول ترتيب الفريق.

غضب جماهير الأهلي على حال فريقها كان من السهل على أي شخص الشعور به خلال هذه الفترة.

4- لعنة الإصابات

بشكل مفاجئ ضربت الإصابات الكثير من لاعبي الأهلي في أهم فترة في الموسم بعد خروج الفريق من البطولة العربية وخسارة بطولة إفريقيا.

قائمة أصبحت تضم أكثر من 10 لاعبين مصابين ومن بينهم علي معلول وأحمد فتحي وجونيور أجايي ووليد أزارو وحسام عاشور ورامي ربيعة ومحمد الشناوي وهشام محمد ووليد سليمان وغيرهم.

5- المركز الأخير

إلى أن وصل الحال بالفريق ليحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري بفارق أكثر من 20 نقطة عن الزمالك المتصدر ويتبقى للأهلي الكثير من المباريات المؤجلة.

لذا بدأ غضب الجماهير يصل إلى الإدارة التي تحركت لإبرام الكثير من الصفقات لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

6- تعيين لاسارتي

وأعلن الأهلي تعيين مارتين لاسارتي مدربا للفريق ليخوض أول مباراة له أمام بيراميدز ويخسر 2-1 ويتصعب أكثر موقف الفريق في الدوري.

7- موسم انتقالات تاريخي

المحطة الأهم في مشوار الأهلي للفوز بلقب الدوري لموسم 2018/2018 كانت في شهر يناير خلال فترة الانتقالات.

الإصابات وعدم ظهور البدلاء بشكل جيد واليقين التام أن الأهلي يحتاج تدعيم في جميع المراكز دفع الإدارة لإبرام أكثر من صفقة مميزة.

محمد محمود من وادي دجلة وحمدي فتحي من إنبي لتدعيم خط الوسط.

محمود وحيد من مصر للمقاصة وياسر إبراهيم من سموحة لدعم الدفاع.

وفي الشق الهجومي تعاقد الأهلي مع حسين الشحات من العين الإماراتي وجيرالدو من بيرميرو دي أجوستو الأنجولي وحصل على رمضان صبحي لمدة 6 شهور إعارة من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ثم قيد الثنائي رامي ربيعة وجونيور أجايي بعد تعافيه من الإصابة، وانضم للقائمة أيضا صالح جمعة بعد انتهاء إعارته في الدوري السعودي.

8- عودة معلول

محطة أخرى لا تقل أهمية عن الصفقات المميزة أو المدرب الجديد للأهلي وهي عودة علي معلول من الإصابة مع بداية شهر يناير.

ويكفي القول أن علي معلول منذ عودته من الإصابة سجل 6 أهداف وصنع مثلهم ليكون أهم لاعبي الأهلي في النصف الثاني من الموسم ويكمل تألقه الذي بدأه مع الموسم الحالي قبل أن يتوقف لفترة بسبب الإصابة.

لتكون مساهمة معلول هذا الموسم بإجمالي 14 هدفا بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم في 25 مباراة شارك بها في الدوري.

9- سلسلة انتصارات

بعد الهزيمة من بيراميدز بدأ الأهلي سلسلة انتصارات في الدوري استمرت إلى 9 مباريات متتالية، واستمر أيضا في سلسلة لا هزيمة وصلت إلى 12 مباراة قبل أن يتلقى خسارة أمام بيراميدز في الدور الثاني. ويعود بعدها لتحقيق 5 انتصارات أخرى متتالية ويعتلي قمة الدوري.

10- إقالة جروس

سبب آخر رجح كفة الأهلي في الفوز بالدوري هذا الموسم ومع الانتصارات المتتالية للفريق الأحمر في الدور الثاني تعثر الزمالك أكثر من مرة الأولى أمام طلائع الجيش ثم المقاولون العرب وخسر مرتين أمام بيراميدز والمصري، قبل أن تقرر إدارة الزمالك إقالة المدير الفني كريستيان جروس وتعيين خالد جلال بدلا منه.

وبعد تولي خالد جلال تدريب الزمالك تعادل الفريق الأبيض في 3 مباريات متتالية أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة ليتسع فارق النقاط أكثر مع الأهلي الذي حسم اللقب لصالحه.

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