قائمة الإسماعيلي - ظهور باهر وغيابات بالجملة في صفوف الدراويش لمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 19:23

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن محمود جابر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي مع الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 للدوري.

وشهدت ظهور بينسون شيلونجو مهاجم الفريق عقب مشاركته مع نامبيا في كأس أمم إفريقيا 2019.

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ويغيب الكثير من اللاعبين عن الإسماعيلي في مواجهة الزمالك وهم محمود متولي ومحمد صادق وكريم بامبو ومحمود عبد العاطي "دونجا".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

خط الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمد هاشم – طارق طه – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد الضرف – عماد حمدي – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – مدحت فقوسة – مصطفى فارس.

خط الهجوم: محمد الشامي – حازم مرسي – بينسون شيلونجو.

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