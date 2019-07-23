مران الأهلي – لاسارتي يوقف التدريبات لعلاج الأخطاء.. والاهتمام بالركلات الثابتة

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 18:26

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أتم الأهلي مرانه الرئيسي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا الأربعاء في ملعب برج العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون لملاقاته في تمام الثامنة مساء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة إثر خوضه لـ32 مباراة وحال فوزه على المقاولون سيتوج بلقب الدوري رسميا.

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وشهد المران محاضرة مطولة من مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي للاعبين وفقرة فنية بإجراء تقسيمة على ثلثي الملعب.

وأوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لعلاج بعض الأخطاء المتعلقة بتمرير الكرة وتحركات اللاعبين وطلب من لاعبي الوسط والأجنحة بفتح الملعب.

وانتهى المران بفقرة لتسديد الركلات الثابتة.

كما شهد المران مواصلة عمار حمدي العائد من الإعارة تدريبات العلاج الطبيعي.

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