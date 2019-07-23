خبر في الجول - سلة الاتحاد السكندري تتمم إتفاقها مع ديكسون

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 18:21

كتب : هاني العوضي

مايكل ديكسون - كرة سلة

أنهى الاتحاد السكندري الاتفاق مع المحترف مايكل ديكسون لاعب كرة السلة لمنتخب جورجيا المجنس من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب ديكسون في مركزي 1 و2 وقادم من فريق جريسن إميليا الإيطالي.

وعلم FilGoal.com من محمد يوسف وكيل أعماله أن الاتحاد أتمم إتفاقه مع اللاعب.

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ويبلغ ديكسون من العمر 29 عاما وأضاف وكيله أنه سبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.

وكان الاتحاد السكندري قد نجح في التعاقد مع أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق سبورتنج.

ويسعى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف فريق السلة من أجل العودة لحصد الألقاب.

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