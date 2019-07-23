خبر في الجول - سلة الاتحاد السكندري تتمم إتفاقها مع ديكسون

أنهى الاتحاد السكندري الاتفاق مع المحترف مايكل ديكسون لاعب كرة السلة لمنتخب جورجيا المجنس من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب ديكسون في مركزي 1 و2 وقادم من فريق جريسن إميليا الإيطالي.

وعلم FilGoal.com من محمد يوسف وكيل أعماله أن الاتحاد أتمم إتفاقه مع اللاعب.

ويبلغ ديكسون من العمر 29 عاما وأضاف وكيله أنه سبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.

وكان الاتحاد السكندري قد نجح في التعاقد مع أحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق سبورتنج.

ويسعى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف فريق السلة من أجل العودة لحصد الألقاب.

طالع أيضا:

رئيس الرجاء: المفاوضات جيدة مع الزمالك للحصول على أحداد.. ولا نريد بوطيب

طبيب الأهلي: رمضان والشيخ ووحيد جاهزون للمشاركة بعد تعافيهم من الإصابة

لماذا قرر نبيل فقير الانضمام إلى ريال بيتيس

الليبي المنير لاعب لوس أنجيليس يروي قصته المرعبة: أصدقائي قتلوا.. ولا أستطيع جلب عائلتي لأمريكا

رسميا - ثنائي منتخب الجزائر إلى الدوري القطري