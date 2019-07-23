حقق حلم الطفولة أخيرا.. رسميا – فيليبي لويس ينتقل إلى فلامينجو

مرة أخرى سيرتدي القميص الذي لطالما ارتداه وهو طفل لكن تلك المرة سيرتديه وهو لاعب في فريقه المفضل، فيليبي لويس ينتقل إلى فلامينجو.

فيليبي لويس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأعلن النادي البرازيلي عن تعاقده مع فيليبي لويس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.

الظهير الأيسر البرازيلي نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمنت صورة له وهو طفل مع جده ويرتدي قميص فلامينجو.

وكتب لويس "هذا الشعور الذي ينتقل من الأب إلى الإبن ومن الجد إلى الحفيد. اليوم الكبير قد جاء وتحقق حلم الطفولة".

Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. pic.twitter.com/8fXq0xzhKG — Filipe Luis (@filipeluis) July 23, 2019

وانتهى عقد لويس مع أتلتيكو مدريد بعد رحلة مليئة بالإنجازات حيث كان ضمن أفراد الجيل الذهبي الذي حصد لقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، كما حصد لقب الدوري الأوروبي مرتين.

وخاض لويس 333 مباراة مع أتليتكو مدريد سجل فيهم 12 هدفا وصنع 30 هدفا.

ولعب لويس مع فرق ناشئين وشباب أياكس أمستردام وريال مدريد، كما خاض لعب لتشيلسي موسم 2014-2015 وحقق لقب الدوري الإنجليزي لكنه لم يكن أساسيا طوال الموسم فلم يشارك إلا في 26 مباراة فقط في كل المسابقات.

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