الجونة يتعاقد مع مهاجم أجنبي

أعلن نادي الجونة يوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب والتر بواليا قادما من نكانا الزامبي، ولم يشر الفريق المنتمي للدوري المصري الممتاز إلى مدة العقد.

وشارك المهاجم البالغ عمره 24 عاما مع نكانا في دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 أمام سيمبا التنزاني وسجل هدفا لكنه خسر التأهل إلى دور الـ32.

وسعى الجونة للتعاقد مع مهاجم بعدما رحل عنه أحمد ياسر ريان والذي انتهت مدة استعارته من الأهلي.

Welcome Walter Bwalya! The Congolese, ex Captain of Nkana FC left-footed striker is officially #GOUNIFIED 🔥💪🏼 نرحب بإنضمام المهاجم الكونجولي والتر بواليا من نادي نكانا الزامبي بشكل نهائي 💪🏻🔥 pic.twitter.com/b2PoaKMpu2 — El Gouna FC (@GounaFC) July 23, 2019

ومدد الجونة في وقت سابق عقود الرباعي محمد ناجي "جدو" والكاميروني جوناثان نجويم ومحمد نادي وخالد صبحي.

وأنهى الجونة الدوري المصري الممتاز في المركز 15 ليضمن بقائه في البطولة.

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