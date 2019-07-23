الجونة يتعاقد مع مهاجم أجنبي

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 15:17

كتب : FilGoal

بواليا

أعلن نادي الجونة يوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب والتر بواليا قادما من نكانا الزامبي، ولم يشر الفريق المنتمي للدوري المصري الممتاز إلى مدة العقد.

وشارك المهاجم البالغ عمره 24 عاما مع نكانا في دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 أمام سيمبا التنزاني وسجل هدفا لكنه خسر التأهل إلى دور الـ32.

وسعى الجونة للتعاقد مع مهاجم بعدما رحل عنه أحمد ياسر ريان والذي انتهت مدة استعارته من الأهلي.

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ومدد الجونة في وقت سابق عقود الرباعي محمد ناجي "جدو" والكاميروني جوناثان نجويم ومحمد نادي وخالد صبحي.

وأنهى الجونة الدوري المصري الممتاز في المركز 15 ليضمن بقائه في البطولة.

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