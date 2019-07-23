بالفيديو - تشيلسي يسقط برشلونة في أول ظهور لجريزمان

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

جريزمان

فاز تشيلسي على برشلونة بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء في مباراة كأس راكوتين الودية والتي استضافها ملعب سايتاما باليابان وشهدت أول ظهور لأنطوان جريزمان اللاعب المنضم حديثا إلى الأخير.

وسجل لتشيلسي لاعبه الشاب تامي أبراهام في الدقيقة 34 وأضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81 بتسديدة من مسافة بعيدة وأحرز إيفان راكيتيتش هدف برشلونة الوحيد من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

ولعب الفريقان بالتشكيلة الأساسية وأجرى إرنستو فالفيردي 11 تبديلا في المباراة مقابل 10 لفرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق بلوز.

أخبار متعلقة

الأهلي معلقا لـ في الجول على صورة متداولة للتعاقد مع أفشة: لا تخصنا مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: شيء وحيد يعطل انضمام عواد إلى الزمالك أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك سكاي: أرسنال سيعود بعرض جديد هذا الأسبوع من أجل زاها

وغاب ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما برشلونة عن المباراة التي ترعاها شركة راكوتين اليابانية الراعي الرسمي للنادي الإسباني.

ورفع سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي كأس البطولة.

والمباراة كانت الإعدادية الأولى لبرشلونة من أجل الموسم الجديد.

وشارك جريزمان، اللاعب المنتقل حديثا من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، في الشوط الأول من المباراة.

طالع أيضا:

رئيس الرجاء: المفاوضات جيدة مع الزمالك للحصول على أحداد.. ولا نريد بوطيب

طبيب الأهلي: رمضان والشيخ ووحيد جاهزون للمشاركة بعد تعافيهم من الإصابة

لماذا قرر نبيل فقير الانضمام إلى ريال بيتيس

الليبي المنير لاعب لوس أنجيليس يروي قصته المرعبة: أصدقائي قتلوا.. ولا أستطيع جلب عائلتي لأمريكا

رسميا - ثنائي منتخب الجزائر إلى الدوري القطري

برشلونة تشيلسي جريزمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي – لاسارتي يوقف التدريبات لعلاج الأخطاء.. والاهتمام بالركلات الثابتة 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سلة الاتحاد السكندري تتمم إتفاقها مع ديكسون 11 دقيقة | رياضات أخرى
حقق حلم الطفولة أخيرا.. رسميا – فيليبي لويس ينتقل إلى فلامينجو 43 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - طاقم حكام من أمريكا اللاتنيية لإدارة قمة الأهلي والزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. عودة عبد الله جمعة وغياب بوطيب ساعة | الدوري المصري
السبت قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك