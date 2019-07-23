سكاي: أرسنال سيعود بعرض جديد هذا الأسبوع من أجل زاها

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 14:02

كتب : FilGoal

زاها

لم يستسلم أرسنال بعد فيما يخص التوقيع مع ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفية وسيتقدم بعرض جديد لضم اللاعب. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

ويلفريد زاها

النادي : كريستال بالاس

أرسنال

وقال التقرير إن أرسنال سيتقدم بعرض جديد لضم النجم الدولي الإيفواري صاحب الـ26 عاما.

وأشار التقرير إلى أن بالاس يرفض بيع زاها إلى أرسنال بمبلغ أقل من 80 مليون جنيه إسترليني وهي القيمة التي حددها للتخلي عن اللاعب.

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وكان أرسنال قد تقدم بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب مانشستر يونايتد السابق لكن كريستال بالاس رفضه.

ولا يشعر نسور بالاس بأنهم تحت أي ضغط للتخلي عن زاها، خاصة وأن النادي كان قد باع مدافعه آرون وان بيساكا بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر يونايتد وبالتالي فالنادي ليس في عجلة للتخلي عن خدمات زاها حسبما أوضح التقرير.

وكان زاها قد أبلغ إدارة بالاس بأنه يرغب في الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

في حين أن روي هودجسون مدرب بالاس تحدث بعد الخسارة الودية بنتيجة 1-0 من نوتينجهام فورست عن مستقبل اللاعب وقال إنه "يثق من استمرار زاها مع بالاس، ولا أعلم إذا ما كان اللاعب أخبر الإدارة بالرحيل أم لا".

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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