المدير الرياضي لإمبولي يؤكد انتقال بن ناصر لـ ميلان: أرى جاتوزو فيه

الأحد، 21 يوليه 2019 - 19:11

كتب : إسلام أحمد

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - إسماعيل بن ناصر

صرح بيترو أكاردي المدير الرياضي لإمبولي الإيطالي أن الجزائري إسماعيل بن ناصر صار أقرب لارتداء قميص ميلان الإيطالي.

إسماعيل بن ناصر

النادي : إمبولي

أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 سينضم إلى الروسونيري مقابل 16 مليون يورو.

أكاردي تحدث لـ "جازيتا ديللو سبورت" قائلا: "أنه لاعب رائع تكتيكيا ولاعب محبوب وسط زملائه والجميع يحبه في غرفة الملابس".

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وتابع "يريد الوصول إلى القمة وسيصل إلى هناك، يجب أن يكون ممتنا لإيمبولي لأننا نادي حيث يمكن للاعبين الشباب أن ينمووا ويتحسنوا كثيرا".

وأشاد به "أرى جاتوزو في بن ناصر لأنه يمتلك رغبة كبيرة في القتال، أتذكر شيئا قام أمام فيورنتينا، إسماعيل استعاد الكرة من الخصم الذي سقط عليه وأصابه في ساقه".

وتابع "ثم عاد من جديد لقطع الكرة، ليخرج من أرضية الملعب ويتم تقطيب جرحة بـ 7 غرز".

وأتم "الجماهير في سان سيرو سوف تحبه، أنهم يريدون رؤية لاعبين يتصببون عرقا ويقاتلون حتى صافرة النهاية".

بن ناصر صنع 3 أهداف في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية وتواجد في التشكيل المثالي للبطولة.

الجزائري البالغ 21 عاما خاض 37 مباراة بقميص إيمبولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وصنع 3 أهداف، لكنه فشل في قيادة الفريق للهروب من الهبوط.

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