شيلونجو: نستعد بكل قوة للزمالك من أجل تقديم أفضل نتيجة

قال بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إن فريقه يستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك وتقديم أفضل نتيجة تسهم في عودة الثقة من جديد للفريق.

وصرح شيلونجو للصحفيين قائلا: "مواجهة الزمالك صعبة للغاية نظرا لأنه ينافس على بطولة الدوري".

وأضاف "نستعد بكل قوة لتقديم أفضل نتيجة تسهم في عودة الثقة من جديد".

وواصل "أشعر بسعادة كبيرة للاستمرار مع الإسماعيلي".

وأتم "أتمنى تحقيق لقب هداف الدوري والمساهمة في قيادة الفريق لاستئناف مسيرة الانتصارات".

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات مؤجلات الدوري المصري لموسم 2018-2019 يوم الأربعاء.

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