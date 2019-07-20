صور – تجهيز ديانج للمشاركة في مران الأهلي الجماعي

السبت، 20 يوليه 2019 - 12:01

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أليو ديانج يتدرب على ملعب مختار التتش

يتدرب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي الجديد، تمهيدا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن اللاعب المالي يخضع لبرنامج تأهيلي في ملعب مختار التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

أخبار متعلقة

مستشفى الأهلي – موعد مبدئي لعودة محمد محمود.. وبرنامج علاء لوحيد بالفيديو - الأهلي يفوز على البلاستيك برباعية نظيفة وديا ديانج: الانضمام لـ الأهلي نقطة فارقة في مسيرتي.. ومقارنتي بـ كانتي تسعدني الأهلي يطلق تطبيقا لخدمة أعضائه في كافة الفروع

وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اختبار طبي يحدد جاهزية خالد بوطيب للقاء الجونة

نيمار خارج قائمة سان جيرمان التي ستواجه نورنبرج وديا

بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك

بلماضي: النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة.. نستحق اللقب

منتخبات توجت بلقب أمم إفريقيا خارج ملعبها

في الدوري الأهلي أليو ديانج مجلس إدارة الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

شيلونجو: نستعد بكل قوة للزمالك من أجل تقديم أفضل نتيجة 13 دقيقة | الدوري المصري
صور – تجهيز ديانج للمشاركة في مران الأهلي الجماعي 42 دقيقة | الدوري المصري
حوار - أيمن أشرف: لدينا ما يكفي من خبرات للتعامل مع المراحل الحاسمة في الدوري 48 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي – موعد مبدئي لعودة محمد محمود.. وبرنامج علاء لوحيد 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اختبار طبي يحدد جاهزية خالد بوطيب للقاء الجونة ساعة | الدوري المصري
نيمار خارج قائمة سان جيرمان التي ستواجه نورنبرج وديا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك

قد ينال إعجابك