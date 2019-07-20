صور – تجهيز ديانج للمشاركة في مران الأهلي الجماعي

يتدرب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي الجديد، تمهيدا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن اللاعب المالي يخضع لبرنامج تأهيلي في ملعب مختار التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري.

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