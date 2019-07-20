حوار - أيمن أشرف: لدينا ما يكفي من خبرات للتعامل مع المراحل الحاسمة في الدوري

قال أيمن أشرف مدافع الأهلي إنه يشعر بتفاؤل وثقة كبيرة في قدرته وزملائه على حسم لقب الدوري، مشيرا إلى أنهم يمتلكون ما يكفي من خبرات للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة في المنافسة على لقب البطولة.

أيمن أشرف أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، ينقله لكم FilGoal.com.

وصرح أشرف قائلا: "أشعر بتفاؤل كبير وثقة في قدرة اللاعبين على حسم لقب الدوري، خاصة وان لديهم دوافع كبيرة وإصرار كبير لتحقيق ذلك بعد المجهود الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية".

وأضاف "نحترم كافة المنافسين ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقا لظروفها ومعطياتها".

وواصل "لاعبو الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة في المنافسة على لقب البطولة رغم تزايد الضغوط، خاصة وأن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين تقامان في ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة".

وأكمل "كنا قد وصلنا إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كافة المستويات وحققنا نتائج قوية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة للمرحلة المقبلة".

مسابقة الدوري كانت قد توقفت نهاية شهر مايو الماضي لتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن استئناف المسابقة عقب البطولة، ليواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

وواصل المدافع الدولي المصري: "الجهاز الفني كان حريصا على الارتقاء بالنواحي البدنية من خلال جرعات التدريبات المكثفة والاهتمام الشديد بالأحمال البدنية إلى جانب المباريات الودية لزيادة الانسجام بين اللاعبين بعد فترة من الغياب، هناك عامل مهم للغاية وهو الجانب النفسي الذي يعمل عليه الجهاز لتحفيز اللاعبين وتهيئتهم للمباريات التي تحتاج للتركيز الشديد للفوز".

وأكمل "الأهلي اعتاد على احترام جميع المنافسين والتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقا لظروفها ومعطياتها، التركيز منصب بشكل كبير في الوقت الراهن على الاستعداد المناسب لخوض مواجهة المقاولون العرب، نظرا لما يملكه المنافس من جهاز فني وعناصر مميزة مع دراسته بشكل دقيق لتقديم أداء قوي يليق بطموحات اللاعبين في تحقيق الفوز لاستكمال المشوار نحو حسم اللقب".

واسترسل "الفوز ببطولة الدوري يمثل أهمية كبيرة للاعبين، لأنها البطولة المفضلة للجماهير وتعويضها عن عدم الفوز بلقب بطولة إفريقيا، وهو ما يمنح الجميع دفعة قوية للدخول في الموسم المقبل بصورة مختلفة والعودة للمنافسة على كافة البطولات".

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي خاض 34 مواجهة والزمالك الثالث الذي خاض 31 وحصد 68 نقطة.

وتابع مدافع الأهلي "المنافسة داخل صفوف الفريق أحد أهم عوامل النجاح في الأداء والظهور بشكل قوي، وهو ما جعلنا نمتلك أكثر من فريق، وساعدنا على تخطي المباريات الصعبة بفضل اجتهاد الجميع، لأن كل لاعب يقاتل لتقديم أفضل ما لديه".

وأكمل "وذلك لأن الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الأهلي كان ترفع دوما شعار الفرصة لمن هو جاهز ومناسب فقط، وهو ما يمثل دافعا قويا للاجتهاد والعطاء للنجاح مع الفريق".

واستطرد "روح القميص الأحمر كان السلاح الأبرز للفريق في الدوري خلال المواجهات الصعبة التي نجحنا في حسمها والفوز بها في الوقت القاتل".

وأضاف "هذه الروح يعول عليها الجميع لختام مثالي للموسم والفوز بالبطولات التي ينافس عليها لإسعاد الجماهير".

وأتم "الجماهير كانت تمثل دوما خط الدفاع الأول بالنسبة للأهلي، ودورها مهم خلال الفترة المقبلة سواء من خلال تواجدها في المدرجات لتشجيع اللاعبين أو عبر مساندتها ودعمها للفريق من أجل الفوز بالبطولات واستمرار النادي في السعي للبقاء على القمة".

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