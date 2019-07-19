مبولحي رجل نهائي كأس إفريقيا 2019

حصل رايس مبولحي حارس الجزائر على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019 بعد تألقه يوم الجمعة ومساهمته في تتويج بلده باللقب القاري.

وفازت الجزائر على السنغال بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية لتظفر للمرة الثانية في تاريخها باللقب.

وقدم مبولحي أداء رائعا أمام أسود التيرانجا التي قاتلت بشراسة أملا في إدراك التعادل.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

وأول لقب للجزائر كان في أرضها عام 1990.

بينما لم تتوج السنغال أبدا وخسرت نهائي 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.