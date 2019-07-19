مبولحي رجل نهائي كأس إفريقيا 2019
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 23:03
كتب : FilGoal
حصل رايس مبولحي حارس الجزائر على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019 بعد تألقه يوم الجمعة ومساهمته في تتويج بلده باللقب القاري.
رايس مبولحي
النادي : الاتفاق
وفازت الجزائر على السنغال بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية لتظفر للمرة الثانية في تاريخها باللقب.
وقدم مبولحي أداء رائعا أمام أسود التيرانجا التي قاتلت بشراسة أملا في إدراك التعادل.
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪
🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪
وأول لقب للجزائر كان في أرضها عام 1990.
بينما لم تتوج السنغال أبدا وخسرت نهائي 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.