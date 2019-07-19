مبولحي رجل نهائي كأس إفريقيا 2019

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

رايس مبولحي - الجزائر - السنغال

حصل رايس مبولحي حارس الجزائر على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019 بعد تألقه يوم الجمعة ومساهمته في تتويج بلده باللقب القاري.

وفازت الجزائر على السنغال بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية لتظفر للمرة الثانية في تاريخها باللقب.

وقدم مبولحي أداء رائعا أمام أسود التيرانجا التي قاتلت بشراسة أملا في إدراك التعادل.

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وأول لقب للجزائر كان في أرضها عام 1990.

بينما لم تتوج السنغال أبدا وخسرت نهائي 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

الجزائر كأس إفريقيا رايس مبولحي

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