سيسيه: السنغال كانت تستحق التتويج.. الجزائر استغلت فرصة وحيدة

تحسّر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على هزيمة بلاده في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام الجزائر.

السنغال فشلت في الظفر بلقبها الأول، وسقطت في النهائي للمرة الثانية تاريخيا، وسيسيه كان شاهدا على الإخفاق في المرتين، الأولى كلاعب والثانية كمدرب.

وصرّح سيسيه بعد المباراة: "كنا نستحق الفوز إجمالا خلال المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا. جئنا إلى مصر منذ 46 يوما وهدفنا كان التتويج باللقب، والحظ عاندنا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "استقبلنا هدفا مبكرا، وأهدرنا العديد من الفرص، واستحوذنا على اللعب في الشوط الثاني، لكنا فشلنا في التعادل. أهنئ الجزائر على التتويج".

وعقّب على سؤال يخص تراجع أداء فريقه أمام الجزائر: "هذا رأي الصحفيين وليس رأيا فنيا. ندرك قوتنا ولم يتراجع أداءنا أمام الجزائر".















































































































































































































وأكمل: "الجزائر استغلت الفرصة التي سنحت لها للتسجيل، نحن لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا، هذه هي كرة القدم، أشكر لاعبي فريقي على مجهودهم في البطولة".

وشدد: "إنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمشاركة 24 منتخبا، وكانت منافسة قوية للغاية وبها العديد من المفاجآت الكبيرة".

وأتم: "البطولة شهدت خروج منتخبات كبرى منذ البداية، وأن نصل للمباراة النهائية فهذا إنجاز رائع، تمنينا تحقيق اللقب ولكن الحظ لم يقف بجوارنا".

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