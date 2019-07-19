مدرب الجزائر: لا أساوي أي شيء دون اللاعبين.. مساهمتي بسيطة في هذا الإنجاز

تغنى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بلاعبي منتخب بلاده عقب التتويج بلقب أمم إفريقيا 2019.

منتخب الجزائر انتصر على السنغال بهدف مقابل لا شيء عن طريق بغداد بونجاح لترفع لقب أمم إفريقيا لثاني مرة في تاريخهم. (طالع التفاصيل)

وقال بلماضي: "يا له من أمر رائع وتاريخي. نجحنا في تحقيق اللقب".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "حققنا اللقب عام 90 والآن وبعد غياب طويل ومسار طويل جدا جدا حققنا اللقب من جديد".

وواصل "أنا لا أساوي أي شيء دون اللاعبين. هم الأبطال الحقيقيون. مساهمتي الفنية كانت بسيطة جدا مع هذا الجيل. هم الأبطال".

وتابع "استحقينا التتويج باللقب. المباراة كانت معقدة جدا وصعبة للغاية ولكن النهائيات دائما ما تُلعب على تفاصيل صغيرة".

وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المنتخب الجزائري باللقب الإفريقي الذهبي بعدما توجوا به لأول مرة في أرضهم في عام 1990.

بعد المشاركة في كأس العالم وكتابة التاريخ في 1982 و1986 و2010 و2014، والفوز بالكأس الإفريقية في 1990 ها هو منتخب الجزائر يكتب تاريخا جديدا ذهبيا لنفسه ويضع النجمة الثانية على قميصه.

طالع أيضا

كم جنى كل منتخب في كأس إفريقيا

كل هدافي نسخ كأس إفريقيا

مبولحي رجل نهائي كأس إفريقيا

الجزائر بطلة إفريقيا

قائمة الزمالك لمواجهة الجونة