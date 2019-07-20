"الكحلوشة" من نصيب الخُضر.. كيف تفاعلت صحف الجزائر مع التتويج التاريخي بأمم إفريقيا

أسدل الستار على كأس أمم إفريقيا 2019 وتوج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد في استاد القاهرة يوم الجمعة.

فكيف تفاعلت صحف الجزائر مع التتويج التاريخي لمحاربي الصحراء؟

موقع صحيفة "الشروق" قال عقب المباراة: "محاربو الصحراء أسيادا لإفريقيا".

أما موقع صحيفة "الهداف" الجزائرية فقال عقب المباراة: "الكحلوشة من نصيب الخضر".

والكحلوشة أي البطولة.

أما موقع صحيفة "النهار أونلاين" فقال: "الخضر يتوجون بكأس إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ".

فيما قال موقع صحيفة "الخبر" عقب اللقاء: "الخضر أبطال لإفريقيا".

وكشفت الصحيفة ذاتها عن موعد وصول بعثة الجزائر إلى الوطن وأوضحت إنهم سيصلون في العاشرة بتوقيت الجزائر –الـحادية عشر بتوقيت مصر- إلى مطار هواري بومدين.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن إسماعيل بن ناصر توج بأفضل لاعب في البطولة.

وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة ذاتها: " شعوري لايوصف بهذا الإنجاز التاريخي".















































































































































































































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