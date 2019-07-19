بن ناصر أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 23:11

كتب : عاطف شادي

إسماعيل بن ناصر - الجزائر

نال إسماعيل بن ناصر نجم الجزائر جائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 بعد أداء استثنائي في مشوار تتويج الخضر باللقب.

وأرسل لاعب وسط إمبولي الإيطالي 3 تمريرات حاسمة في البطولة منها تمريرة سجل منها بغداد بونجاح هدف انتصار الجزائر على السنغال يوم الجمعة في نهائي البطولة.

وقاد بن ناصر (21 عاما) وزملاؤه الجزائر لتتويجها الثاني في التاريخ بكأس إفريقيا.

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ولعب بن ناصر مباريات الجزائر كاملة في البطولة عدا مواجهة تنزانيا في دور المجموعات والتي غادرها في الدقيقة 57.

ونالت الجزائر أول لقب في 1990 بالانتصار في ملعبها على نيجيريا.

ولم تتوج السنغال باللقب من قبل وخسرت للتو النهائي للمرة الثانية بعدما سقطت أمام الكاميرون في 2002 بركلات الترجيح.

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