بن ناصر أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019

نال إسماعيل بن ناصر نجم الجزائر جائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 بعد أداء استثنائي في مشوار تتويج الخضر باللقب.

وأرسل لاعب وسط إمبولي الإيطالي 3 تمريرات حاسمة في البطولة منها تمريرة سجل منها بغداد بونجاح هدف انتصار الجزائر على السنغال يوم الجمعة في نهائي البطولة.

وقاد بن ناصر (21 عاما) وزملاؤه الجزائر لتتويجها الثاني في التاريخ بكأس إفريقيا.

#TotalAFCON2019 The moment you've all been waiting for is finally here. The Total Man Of The Competition is none other than I. Bennacer! Congrats! #FootballTogether pic.twitter.com/gkbPotdKLd — CAF (@CAF_Online) July 19, 2019

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

ولعب بن ناصر مباريات الجزائر كاملة في البطولة عدا مواجهة تنزانيا في دور المجموعات والتي غادرها في الدقيقة 57.

ونالت الجزائر أول لقب في 1990 بالانتصار في ملعبها على نيجيريا.

ولم تتوج السنغال باللقب من قبل وخسرت للتو النهائي للمرة الثانية بعدما سقطت أمام الكاميرون في 2002 بركلات الترجيح.















































































































































































































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