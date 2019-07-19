بن ناصر أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 23:11
كتب : عاطف شادي
نال إسماعيل بن ناصر نجم الجزائر جائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 بعد أداء استثنائي في مشوار تتويج الخضر باللقب.
إسماعيل بن ناصر
النادي : إمبولي
وأرسل لاعب وسط إمبولي الإيطالي 3 تمريرات حاسمة في البطولة منها تمريرة سجل منها بغداد بونجاح هدف انتصار الجزائر على السنغال يوم الجمعة في نهائي البطولة.
وقاد بن ناصر (21 عاما) وزملاؤه الجزائر لتتويجها الثاني في التاريخ بكأس إفريقيا.
The moment you've all been waiting for is finally here. The Total Man Of The Competition is none other than I. Bennacer! Congrats! #FootballTogether pic.twitter.com/gkbPotdKLd— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪
🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪
ولعب بن ناصر مباريات الجزائر كاملة في البطولة عدا مواجهة تنزانيا في دور المجموعات والتي غادرها في الدقيقة 57.
ونالت الجزائر أول لقب في 1990 بالانتصار في ملعبها على نيجيريا.
ولم تتوج السنغال باللقب من قبل وخسرت للتو النهائي للمرة الثانية بعدما سقطت أمام الكاميرون في 2002 بركلات الترجيح.
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