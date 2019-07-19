تشكيل نهائي إفريقيا – تبديلان من السنغال أمام الجزائر

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 19:41

كتب : FilGoal

ماني - السنغال - تونس

أجرى أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي تبديلين على تشكيل فريقه الذي سيلاقي الجزائر مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخب السنغال بمنافسه الجزائر في استاد القاهرة في التاسعة مساء في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

والتقى الفريقان من قبل في دور المجموعات وبالتحديد في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة وفاز المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

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وشهد التشكيل غياب كاليدو كوليبالي للإيقاف ودفع سيسيه بساليف ساني بدلا منه.

وفي الهجوم يشارك إسماعيلا سار بدلا من كييرين دياتا.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

في حراسة المرمى: أميجو جوميس

في الدفاع: يوسف سابالي- ساليف ساني- شيخ كوياتي- لامين جاساما

في الوسط: بادو نداي- هنري سافييت- إدريسا جاي

في الهجوم: ساديو ماني- مباي نيانج- إسماعيلا سار

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