سكاي: ولفرهامبتون يبدأ محادثاته مع ميلان لضم كوتروني

بدأ نادي ولفرهامبتون الإنجليزي محادثاته مع ميلان الإيطالي من أجل ضم المهاجم الشاب باتريك كوتروني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن ميلان يقدر قيمة مهاجمه بـ 23 مليون جنيه إسترليني من أجل إيجاد عوائد مالية لتدعيم صفقات الفريق وتمويل ميزانية النادي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان ميلان قد أكد سابقا أنه لن ينظر إلى أي عروض مقدمة للاعبه أقل من تلك القيمة المادية.

وتألق كوتروني الذي تدرج في صفوف شباب ميلان في بداية مشواره مع الفريق الأول، لكنه عانى على الصعيد التهديفي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الإيطالي البالغ 21 عاما فشل في التسجيل منذ يناير الماضي عندما قاد ميلان للفوز على سامبدوريا في كأس إيطاليا ليظل صائما عن التهديف حتى سجل في شباك بلجيكا بيورو تحت 21 سنة الشهر الماضي.

وتتقلص فرص كوتروني في حجز مقعد أساسي في هجوم الروسونيري تحت قيادة المدير الفني الجديد ماركو جيامباولو، في ظل تواجد البولندي كريشتوف بيونتيك والبرتغالي أندريه سيلفا الذي انتهت إعارته بصفوف إشبيلية الإسباني.

وكانت بعض التقارير السابقة ربطت أندريه سيلفا للانضمام لصفوف الذئاب الإنجليزية نظرا لتواجد المدير الفني نونو سانتو الذي دربه بصفوف بورتو البرتغالي.

ويضم هجوم ولفرهامبتون كل من المكسيكي راؤول خيمينز هداف الفريق الموسم الماضي والبرازيلي ليو بونانوتي والإسباني رافا مير.

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