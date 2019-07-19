سكاي: ولفرهامبتون يبدأ محادثاته مع ميلان لضم كوتروني

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 11:49

كتب : إسلام أحمد

كوتروني يحتفل بهدف ميلان القاتل في روما

بدأ نادي ولفرهامبتون الإنجليزي محادثاته مع ميلان الإيطالي من أجل ضم المهاجم الشاب باتريك كوتروني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن ميلان يقدر قيمة مهاجمه بـ 23 مليون جنيه إسترليني من أجل إيجاد عوائد مالية لتدعيم صفقات الفريق وتمويل ميزانية النادي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان ميلان قد أكد سابقا أنه لن ينظر إلى أي عروض مقدمة للاعبه أقل من تلك القيمة المادية.

أخبار متعلقة

بسبب لوفرين.. تقرير: ميلان يستهدف التوقيع مع بايلي تقرير: ميلان يرفض عرض روما للتعاقد مع سوسو ماركا: ميلان يستفسر عن لوكا مودريتش منفعة متبادلة.. تقرير: يوفنتوس قد يُعير مدافعه الجديد إلى ميلان

وتألق كوتروني الذي تدرج في صفوف شباب ميلان في بداية مشواره مع الفريق الأول، لكنه عانى على الصعيد التهديفي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الإيطالي البالغ 21 عاما فشل في التسجيل منذ يناير الماضي عندما قاد ميلان للفوز على سامبدوريا في كأس إيطاليا ليظل صائما عن التهديف حتى سجل في شباك بلجيكا بيورو تحت 21 سنة الشهر الماضي.

وتتقلص فرص كوتروني في حجز مقعد أساسي في هجوم الروسونيري تحت قيادة المدير الفني الجديد ماركو جيامباولو، في ظل تواجد البولندي كريشتوف بيونتيك والبرتغالي أندريه سيلفا الذي انتهت إعارته بصفوف إشبيلية الإسباني.

وكانت بعض التقارير السابقة ربطت أندريه سيلفا للانضمام لصفوف الذئاب الإنجليزية نظرا لتواجد المدير الفني نونو سانتو الذي دربه بصفوف بورتو البرتغالي.

ويضم هجوم ولفرهامبتون كل من المكسيكي راؤول خيمينز هداف الفريق الموسم الماضي والبرازيلي ليو بونانوتي والإسباني رافا مير.

اقرأ أيضا:

تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر

تعرف على قرعة مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021

تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.. مصر تبدأ مشوارها في نوفمبر

رسميا - أحمد أحمد يعلنها: نهائيا إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من العام المقبل

كوتروني ميلان ولفرهامبتون أندريه سيلفا بيونتيك

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل نهائي إفريقيا - الجزائر بأسلحتها المعتادة أمام السنغال 13 دقيقة | مصر 2019
مباشر نهائي أمم إفريقيا السنغال ضد الجزائر.. وصول الرئيس الجزائري 17 دقيقة | مصر 2019
أول تعليق من حسن شحاتة على ترشيحه لتدريب منتخب مصر 18 دقيقة | مصر 2019
رسميا – مهاجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الإيطالي 29 دقيقة | أوروبا
نيمار: راموس أفضل لاعب واجهته في مسيرتي 42 دقيقة | أوروبا
رسميا – الهلال يقرر إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن 46 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك