أولى تجاربه التدريبية.. أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لنادي جولدي

الخميس، 18 يوليه 2019 - 22:20

كتب : عاطف شادي

أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لنادي جولدي

بعد اعتزال كرة القدم رسميا، لم يحتج أحمد عيد عبد الملك وقتا طويلا لبدء مهمته الجديدة مع كرة القدم كمدير فني.

أعلن نادي جولدي عن تعاقده مع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وسيشغل عبد السلام نجاح زميل عبد الملك السابق في حرس الحدود، مساعدا لأحمد عيد في منصب المدرب العام.

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كان أحمد عيد عبد الملك قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم المنقضي في صفوف نادي الجونة.

ويلعب نادي جولدي في دوري القسم الثالث المصري حاليا.

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في الدوري أحمد عيد عبد الملك جولدي

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