أن يُقرر فريق في الدرجة الثالثة في مصر التعاقد مع مدير فني أجنبي، فنحن على موعد بكل تأكيد مع فكر مُختلف تماما، وهو ما كشفه رئيس مركز شباب منية سمنود.

نادي منية سمنود المتواجد في الدرجة الثالثة في مصر تعاقد بشكل رسمي مع التونسي البلجيكي منير حريز لتولي قيادة الفريق من أجل الوصول لدوري الدرجة الثانية أولا ثم الصعود للمتاز.

حكاية مثيرة لم نرغب في تركها تمر دون معرفتنا بتفاصيلها بشكل أدق.

وتحدث أحمد الأمام رئيس نادي منية سمنود عن القرار قائلا: "أنا ومجلس إدارة النادي نُفكر بطريقة مختلفة. نُفكر في التعاقد مع مدرب يرغب في إثبات نفسه ويرغب في النجاح. نبحث عن من يساعدنا في تنفيذ خطتنا التي نسير عليها".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "مدرب يهتم بقطاع الناشئين في الفريق، ويعمل على تأسيس قطاع يُفيدنا لمدة 3-4 سنوات مقبل، وهذا يتوفر في المدرب الأجنبي".

وتابع "أغلب التفكير المصري يعتمد على شراء لاعبين من الفرق الأخرى دون النظر أو الاهتمام بقطاع الناشئين، وهذا ليس تفكيرنا".

وواصل "نريد ثمارا للناشئين في النادي، ومن هنا سنقدر على المنافسة والصعود للدرجة الثانية ثم الأولى. لا أحب فقط فكرة شراء اللاعبين من الخارج".

وأكمل حديثه قائلا: "أرى بأن الدائرة الضيقة من المدربين التي تمر على كل فرق الدوري، من أسباب تدهور الكرة المصرية. لابد أن يمنع اتحاد الكرة أي مدرب من تولي تدريب أكثر من فريق في الموسم الواحد".

من سيتولى تكاليف المدرب الأجنبي؟ يُجيب رئيس النادي "النادي تكفل بذلك، ولكننا الآن وفي خطوات تطورنا نُفاضل بين 3 عروض رعاية من أكثر من شركة من أجل رعاية النادي".

واستمر "طموحنا وتفكيرنا الحصول على أكبر وأفيد عرض رعاية لنا، وذلك سيفيد النادي كثيرا. هدفنا تطوير شامل للنادي".

إذا كيف تم التعاقد مع المدرب؟ يكشف رئيس النادي "عُرض علينا أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب، وفاضلنا بين مدربين وفي الأخير تم الاستقرار على التونسي منير حريز".

وأشار "المدرب الآخر كان يتولى مسؤولية قيادة فريق للكرة النسائية في أمريكا، ولكننا اخترنا منير حريز لأنه مناسب لفكرنا".

وعمل التونسي البلجيكي منير حريز كمدرب مساعد في أكثر من فريق في بلجيكا إلى جانب السعودية وكانت له تجربة أخيرة مع فريق الأنوار الليبي.

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