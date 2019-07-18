شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على تركيز فريقه الشديد على حسم لقب الدوري في الفترة المقبلة لأن هذا هو الهدف الأهم للنادي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الفريق في حالة تركيز كبيرة للاستعداد بشكل جيد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك المتبقيان لنا في الدوري".

وأضاف "حتى الآن الأهلي لم يحسم الدوري ومن يقول غير ذلك مخادع، اللقب لا يزال في الملعب ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للتتويج للفوز بالدرع من خلال حصد نقاط مباراتي المقاولون والزمالك".

وبسؤاله عن مصير قائمة الفريق في الموسم المقبل والصفقات المنتظرة رد مدير الكرة قائلا: "لا صوت يعلو حاليا فوق صوت التتويج بالدوري، هدفنا فوز الفوز على المقاولون والزمالك وباقي الملفات لا يمكن التحدث عنها حاليا".

وأتم تصريحاته "بعد نهاية الدوري سنبدأ في حسم باقي الملفات الهامة بالنسبة لنا".

الأهلي يتبقى له مباراتين مؤجلتين في الدوري أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ثم الزمالك. ويخوض الفريق الأحمر المواجهتين في ملعب برج العرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي منافسه الزمالك في المركز الثالث بـ68 نقطة من 31 مباراة.

وأعلن الأهلي حتى الآن عن صفقة واحدة وهي لاعب الوسط المالي أليو ديانج مولودية الجزائر.

بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم.

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